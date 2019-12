L’outsider Nicola: dalle montagne russe di Livorno alla clamorosa cronoscalata di Crotone

Se ne parla forse meno degli altri, ma Davide Nicola potrebbe essere l’outsider nella corsa alla panchina della Fiorentina, o meglio nel traghettamento fino a giugno. Una carriera che ha regalato almeno un paio di grosse soddisfazioni al tecnico piemontese ma anche diverse dure realtà di provincia: su tutte ricordiamo la promozione in Serie A ottenuta nel 2013 con il Livorno, seguita poi da un’annata complicata e chiusa con il ritorno in cadetteria. Serie B invece evitata in modo davvero miracoloso con il Crotone nella stagione 2016/17: il club calabrese era praticamente retrocesso a fine girone d’andata, quando aveva 9 punti, così come a marzo quando era a quota 14. Poi 20 punti incredibili tra aprile e maggio e sorpasso all’ultima giornata sull’Empoli, con il 3-1 alla Lazio: dopo i festeggiamenti Nicola mantenne la promessa fatta nel corso della stagione e si fece la strada da Crotone a Vigone, nel suo Piemonte, in bicicletta. Un profilo di carattere e grinta, un po’ quello che la società viola vorrebbe trasmettere ad una squadra che per valori non dovrebbe certo lottare per la salvezza.