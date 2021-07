L’SMS di Barone a Vlahovic. Contorni chiari, ma c’è un punto che divide le parti

“Stiamo lavorando al contratto di Vlahovic. Ma per ballare insieme bisogna essere in due”. E’ questo l’sms fatto giungere dalla Fiorentina, per bocca del direttore generale, Joe Barone, all’attaccante serbo.

Il significato di tale messaggio sembra essere chiaro: il club viola è pronto e ha la volontà e la formula per arrivare al prolungamento del contratto. La parola passa al diretto interessato.

I contorni sono chiari da tempo: l’ingaggio di Vlahovic sarà riparametrato ai massimi previsti dalla società; la scadenza passerà dal 2023 al 2025; quindi sarà inserita una clausola rescissoria. E probabilmente è proprio questo punto a dividere ancora le parti. E’ interesse della Fiorentina che questa sia la più alta possibile, mentre opposto è quello dell’entourage del giocatore.