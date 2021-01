Lucas Martinez Quarta sarà padre per la terza volta! E il modo in cui lo ha scoperto è del tutto particolare FOTO

Il difensore argentino della Fiorentina Lucas Martinez Quarta diventerà padre per la terza volta! La notizia è arrivata dal profilo Instagram della compagna Guchi Caniglia, che sul social ha mostrato anche il modo in cui ha annunciato al giocatore viola la lieta notizia. Aiutata dai figli Bautista e Mía, la fidanzata di Quarta ha videochiamato il compagno in Italia e sulle due magliette indossate dai piccoli c’era scritta la notizia dell’imminente arrivo di un nuovo componente della famiglia. Da parte nostra gli auguri a Lucas e alla compagna Guchi.

