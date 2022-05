Lucchesi: “Bella stagione per la Fiorentina ma l’Europa fa la differenza, non ci si può accontentare. Il club avrà già chiuso delle operazioni…”

Doppio ex dietro alla scrivania, Fabrizio Lucchesi a Radio Bruno ha parlato della partita di lunedì sera:

“La Roma è un po’ altalenante, con questa finale che ha giustificato una stagione ma la Fiorentina ha fatto finalmente una stagione da Fiorentina, pur perdendo punti per strada nelle ultime partite. Per entrambe sarà occasione per il consolidamento della classifica. Se non ci arrivasse l’Europa? La crescita è indubbia, l’arrivo in Europa è un punto fondamentale. Per fare certi campionati non importa investire 100 milioni l’anno, io credo che le ambizioni siano almeno quelle di tornare in Europa. Non credo che ci si debba accontentare troppo. Con il passato non c’è paragone, però è la Fiorentina. Tra starci e non starci ballano circa 30 milioni di ricavi ma soprattutto un prestigio che il club viola merita.

Gli ambienti viola e giallorosso? Sono due ambienti simili, molto caldi e passionali. Prima arrivano Fiorentina e Roma e poi la famiglia. Infatti sono divisi da una naturale rivalità. Credo che per la Roma la grande pressione sia un’arma a doppio taglio, per la Fiorentina c’è voglia di riscatto però è più la squadra viola che ha da mordere in questa partita.

Fiorentina già attiva sul mercato? Sicuramente si sono già mossi a gennaio perché quando rimetti in discussione l’intero reparto offensivo, nel momento in cui hanno pianificato avranno parlato anche del completamento del reparto. La Fiorentina lavora almeno con 6 mesi d’anticipo, ha delle operazioni fatte o fattibili che ha in canna, che perfezionerà a bocce ferme”.