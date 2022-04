Lucchesi: “La Roma è una buona squadra, ma non di campioni. Mourinho amato come non accadeva dai tempi di Capello”

La Roma, impegnata in questo momento sul campo del Napoli, è senz’altro una delle concorrenti principali della Fiorentina nella corsa all’Europa. Sul conto dei giallorossi e in particolare del loro allenatore, si è espresso a Radio Kiss Kiss l’ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi: “Mourinho è un campione, ma più nel gestire i giocatore che nell’allenarli. A lui si addicono i top club con grandi ambizioni, benché venga da cinque esoneri”.

E poi ha aggiunto: “La Roma è una buona squadra, ma non fatta di campioni. In questo momento sta attraversando un periodo positivo, anche se il Bodo in Conferenze League era niente più che un avversario normale. A Mourinho riconosco comunque di aver saputo muovere la folla, non ricordo un allenatore così amato a Roma dai tempi di Capello“.