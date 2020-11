Lucchesi: “Prandelli scelta monca: come si fa a fargli un contratto di sei mesi? La Fiorentina non è pronta per Sarri”

A TMW Radio ha parlato il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi, intervenendo anche su quella che è la situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Iachini non era adatto. Mi dispiace ma l’avevo detto fin dall’inizio che era inutile tenere un allenatore per criticarlo già dal giorno dopo. Il ritorno di Prandelli ha tutti i pregi del mondo. Non capisco perché gli abbiano fatto un contratto di sei mesi, diventa una scelta monca. La Fiorentina deve cominciare a programmare il futuro, ma come fa a farlo se non sa chi sarà l’allenatore? A Firenze c’è una panchina da 50 milioni, aspettiamo di ricevere un feedback dal nuovo allenatore. Sarri vuole allenare la Fiorentina, ma la Fiorentina non credo sia ancora pronta per lui. L’ex allenatore del Napoli e della Juventus vorrebbe programmi certi, cosa che ad oggi la società viola non ha. Ora come ora la Fiorentina fa la squadra e l’allenatore la allena. E per Sarri questo non va bene”.

