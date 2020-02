Lucchesi: “Temo che sabato ci saranno ‘problemi’. Troppa pressione su Castrovilli”

L’ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi, ha parlato a TMW Radio, ecco le sue parole: “Atalanta? Sarà una sfida difficile. La Fiorentina si è arrabbiata per una decisione non congrua. Indipendentemente dal VAR. Sarà una domenica infuocata ma spero che non succeda nulla ma temo che ci saranno. Castrovilli? Farà molto bene ma gli sta arrivando troppa pressione addosso che gli fa solo del male. Per ora sta dimostrando di essere un buon giocatore e ha un grande futuro. Aspettiamo a fare paragoni e a dargli la maglia numero 10”.