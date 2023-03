L’Udinese batte a sorpresa il Milan e stacca la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria a sorpresa dell’Udinese alla Dacia Arena, che batte con un largo 3-1 il Milan. Ad andare il vantaggio proprio i bianconeri, che nei primi minuti di gara sono andati in vantaggio con Pereyra. A ristabilire la parità è Ibrahimovic, che sbaglia il primo rigore, poi segna il secondo dopo che l’arbitro ha comandato la ribattuta. Passano pochi minuti ed è Beto a riportare l’Udinese in vantaggio: il primo tempo finisce 2-1. Nel secondo tempo i padroni di casa mettono il risultato in ghiaccio con Ehizibue, che sigla il 3-1 finale.

La nuova CLASSIFICA di Serie A:

Napol 68, Inter 50, Lazio 48, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus 38, Udinese 38, Torino 37, Sassuolo 36, Bologna 36, Fiorentina 34, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19, Cremonese 13, Sampdoria 12.