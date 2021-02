L’Udinese batte la Fiorentina e la supera in classifica. Il Cagliari di Semplici torna in gara per la salvezza Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le partite delle ore 15. La Fiorentina viene sconfitta dall’Udinese con il gol segnato da Nestorovsky: i friulani superano così i viola in classifica salendo a 28. L’Inter si sbarazza del Genoa vincendo per 3-0 e consolidando il primo posto. Semplici debutta da nuovo allenatore del Cagliari con una vittoria in casa del Crotone vincendo per 2-0. Con questo risultato i sardi vanno a quota 18, a -7 dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 56, Milan 49, Juventus*, Atalanta 46, Roma 44, Lazio 43, Napoli* 40, Sassuolo*, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna, Udinese 28, Genoa 26, Fiorentina, Benevento, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12.

*una partita in meno