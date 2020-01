L’Udinese fa muro per i suoi top player: De Paul non si tratta a Gennaio, Mandragora è incedibile

Due notizie non certo positive per i tifosi viola sull’asse Fiorentina-Udinese. A riportarle è il giornalista esperto di mercato Michele Criscitiello, tra l’altro molto vicino alle vicende bianconere essendo direttore di UdineseTV. Ecco quanto scrive su Twitter: “Nuovo assalto della Fiorentina per De Paul, ma Pozzo a Gennaio non tratta” e poi “Mandragora tra Roma e Fiorentina? L’Udinese se lo tiene stretto e lo dichiara incedibile”.