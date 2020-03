L’Udinese ha spinto per il rinvio, ma rischia di prenderlo in saccoccia lo stesso

L’Udinese ha spinto forte per rinviare la partita contro la Fiorentina. La volontà dei dirigenti friulani era quella di poter andare oltre la data del 1 marzo per poter riavere i tifosi sugli spalti. Piano che però è destinato ad andare in fumo lo stesso. Questo a causa del fatto che si dovrebbe rigiocare prima di lunedì prossimo e il decreto governativo prevede lo stop al pubblico in alcune regioni sino a domenica a mezzanotte.

Nel momento in cui scriviamo sussiste anche la possibilità che si rigiochino tutte le gare di lunedì, una parte alle 19 e Juventus-Inter alle 21. Allora, e solo allora, le carte in gioco potrebbero cambiare. Ma per adesso la situazione è diversa.