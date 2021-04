Lukaku fa decollare l’Inter e un ottimo Bologna perde anche l’occasione di allungare sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel posticipo serale della 29° giornata l’Inter vince in casa del Bologna. A sbloccare la gara è Lukaku con il suo gol al ’31. Il Bologna però esprime un bel gioco, e anche nel secondo tempo va più volte vicino al pareggio. Il punteggio resta però invariato fino al fischio finale. Con questo risultato la squadra allenata da Antonio Conte consolida il primo posto a 68 punti, 8 in più del Milan secondo in classifica. I rossoblù di Sinisa Mihajlovic invece restano all’11° posto a quota 34, tenendo a distanza la Fiorentina di 4 lunghezze.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 68*, Milan 60, Atalanta 58, Napoli*, Juventus* 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40*, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina, Benevento 30, Spezia 29, Torino 24*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita in meno)