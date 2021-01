Lukaku ha commesso fallo su Martinez Quarta? Il collo del difensore della Fiorentina parla chiaro FOTO FN

Fiorentina-Inter è stata decisa dal gol di Lukaku, che ha battuto Terracciano con un colpo di testa da pochi passi. Una rete che ha scatenato le proteste dei giocatori di Prandelli, che si sono fatti sentire con l’arbitro Massa reclamando l’uso del Var.

L’attaccante nerazzurro, poco prima di colpire il pallone, si è liberato di Martinez Quarta con un movimento ritenuto regolare. Al termine della partita, come evidenzia la foto di Fiorentinanews.com, il collo dell’argentino parla chiaro: due graffi ben in vista, che testimoniano come il gesto di Lukaku non sia stato proprio così regolare.

Ecco lo scatto: