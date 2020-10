L’ultima di Federico?

Fiorentina-Sampdoria è una partita dai mille significati. Uno dei più importanti è che quasi certamente sarà l’ultima partita di Federico Chiesa con la maglia viola. Il club di Rocco Commisso ha già trovato l’accordo con la Juventus sulla base di un prestito oneroso di 10 milioni di euro, altri 10 tra un anno e il riscatto a 35 nel 2022 più ulteriori 5 di bonus. Per una valutazione totale pari a 60 milioni di euro, pagabili complessivamente in 4 anni.

Visto il contratto in scadenza nel 2022 e l’abbassamento dei prezzi dovuto alla crisi economica derivata dal Covid-19, la Fiorentina potrebbe ritenersi soddisfatta se l’accordo dovesse concludersi in questi termini. Rimane certamente il rammarico per non esser riusciti a convincere Chiesa a rinnovare, ma il classe ’97 aveva maturato da tempo la decisione di lasciare Firenze. E Torino è sempre stata la destinazione prediletta.

Si chiuderà così, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, l’avventura del figlio d’arte con la Fiorentina. Cominciata diversi anni fa con l’ingresso nel settore giovanile via Settignanese e proseguita con l’esordio nella Fiorentina dei grandi, gettato nella mischia da Paulo Sousa proprio allo Juventus Stadium. Come se fosse un segno del destino. 152 partite, 34 gol e 25 assist: questi i numeri di Chiesa con la maglia gigliata. In attesa dell’ultima partita e – magari – dell’ultima esultanza. Prima di salutare definitivamente Firenze per sposare i colori meno graditi in riva all’Arno.