L’ultima di Ribery?

I 76’ giocati da Franck Ribery contro il Crotone potrebbero essere stati gli ultimi con la maglia della Fiorentina. Dopo due stagioni in viola, il francese e la società stanno valutando se ci sono i margini per rinnovare per un’altra stagione: in caso contrario, sarà addio. Molto dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore, che sul tema vorrà certamente dire la sua. Nelle sue cinquanta presenze in Serie A con la Fiorentina, Ribery è stato spesso e volentieri un fattore importante: i numeri raccontano di quattro gol e dieci assist in due stagioni, ma c’è altro.

Il francese è stato il leader di una squadra che nell’arco di ventiquattro mesi ne ha vissute di tutti i colori, soprattutto a livello di avvicendamenti in panchina: Montella, Iachini, Prandelli e ancora Iachini. L’ex Bayern ha tenuto unito il gruppo, facendo da esempio per tutti i giovani: l’esempio più lampante è Vlahovic, ma non solo. La lontananza dalla famiglia, tornata in Germania dopo la rapina subita un anno fa, potrebbe essere però decisiva e far propendere FR7 al ritorno a Monaco. Anche per lui saranno decisivi i prossimi giorni: la sensazione è che possa dire addio alla Fiorentina, ma ancora non è detta l’ultima parola.