L’ultima idea per modificare il calcio: intervalli più lunghi per ospitare spettacoli in campo

Secondo quanto riportato dal Daily Mail si parlerà anche di questo alla riunione annuale della IFAB che si terrà giovedì: allungare l’intervallo delle partite da 15 a 25 minuti per poter ospitare tra i due tempi spettacoli di intrattenimento in campo. La proposta arriva dalla CONMEBOL, organo di governo sudamericano, che vedrebbe in questa novità un cambiamento che possa giovare ai campionati.

Al momento la legge che riguarda la durata dell’intervallo non è presente tra i temi che saranno trattati alla riunione dell’organo calcistico, ma il tabloid inglese sembra sicuro che ci sarà spazio anche per questo tema. Nonostante ciò, rimane difficile l’adozione di questo progetto, con i gruppi consultivi dell’IFAB che si sono già espressi contrari a un intervallo più lungo che potrebbe aumentare il rischio infortuni.