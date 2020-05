L’ultima partita di Antognoni con la maglia viola: così l’Unico 10 salutava Firenze e entrava nel mito – VIDEO

Per la rubrica riguardante le partite storiche della Fiorentina, oggi celebriamo l’ultima apparizione di Giancarlo Antognoni con la maglia viola. E’ l’ultima giornata del campionato 1986/87, e a Firenze arriva un’Atalanta praticamente già retrocessa. Non c’è alcuna sicurezza che Antognoni se ne andrà, ma l’impressione è nell’aria. L’ingaggio praticamente già fatto del nuovo allenatore Eriksson, il cui gioco non prevede la presenza di un regista, di fatto esclude l'”Unico 10″. E allora, se davvero dovrà essere la sua ultima partita con la Fiorentina, Antognoni decide di viverla da protagonista. Dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa in cui i bergamaschi colpiscono un palo e impegnano più volte Landucci, sale in cattedra il numero 10. All’89’, da una sontuosa finta di corpo di Antognoni, parte l’azione del vantaggio della Fiorentina con assist di Diaz e rete di Di Chiara. 1-0, e Atalanta in Serie B. Antognoni salutò così la sua Firenze, di cui ancora oggi è idolo incontrastato e leggenda assoluta. Chiuse la sua carriera in Svizzera, con la maglia del Losanna. Tre mesi dopo il match con l‘Atalanta, venne organizzata un’amichevole proprio tra la Fiorentina e il club svizzero, per permettere ai tifosi di dare l’ultimo tributo ad Antognoni. La fine di un capitolo, e l’inizio di un altro destinato a fare la storia della Fiorentina.