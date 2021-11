L’ultima polemica di Mourinho: l’allenatore della Roma lancia una frecciatina… alla Juventus

Quando c’è da stuzzicare e fare polemica, Josè Mourinho non è certo uno che si tira indietro. L’ultima frecciatina del tecnico della Roma riguarda la Juventus, prossima avversaria in campionato della Fiorentina. Ieri contro lo Zenith i bianconeri si sono visti fischiare la ripetizione di un rigore inizialmente sbagliato da Dybala perché due giocatori russi erano entrati in area in anticipo.

Al secondo tentativo l’argentino non ha sbagliato, accedendo alcune polemiche tra cui appunto quella di Mourinho. Il portoghese, sul proprio profilo Instagram, ha infatti messo a confronto il fermo immagine del primo rigore di Dybala e di quello di Veretout proprio contro la Juve, parato da Szczesny. In didascalia troviamo scritto: “Uno doveva essere ripetuto, l’altro no: indovina quale”. Una vera e propria frecciatina che non ha bisogno di essere interpretazioni…