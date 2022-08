L’ultima settimana di agosto per la mezzala di qualità: tre nomi per la Fiorentina

Oltre all’inizio di stagione, che ha visto la Fiorentina vincere le prime due partite contro Cremonese e Twente, un occhio di riguardo non può non andare anche sul calciomercato. La società viola è al lavoro per regalare a Italiano una mezzala di qualità: come si legge su La Nazione, sono tre i nomi che piacciono al club gigliato.

Bajrami è seguito da tempo: Zanetti non vuole perderlo e l’Empoli chiede dieci milioni di euro, con la Fiorentina che potrebbe inserire nell’affare uno tra Zurkowski e Maleh. L’alternativa è Barak, con il Verona che però non sembra intenzionato a fare sconti. L’ultima idea è quella di Kocku, valutato circa venti milioni di euro dal Feyenoord.

Una decisione definitiva – si legge – potrebbe e dovrebbe arrivare nell’ultima settimana di agosto, dopo che sarà chiaro il futuro della Viola in Europa.