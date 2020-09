L’ultima sfida di Gasperini? Provare a rilanciare Dalbert

La scorsa stagione la fascia sinistra della Fiorentina è stata presidiata quasi unicamente da Dalbert, unico vero interprete di ruolo nel 3-5-2 di Montella e Iachini, con qualche parentesi per gli adattati Venuti e Lirola e qualche timida apparizione di Ranieri e Igor. Il brasiliano però non ha convinto per niente ed è stato restituito all’Inter, con Biraghi che ha fatto il percorso inverso. In nerazzurro Dalbert non viene considerato pedina utile e infatti su di lui si stanno avvicinando diversi club: tra questi c’è l’Atalanta, che secondo Alfredo Pedullà ha sondato l’ex viola come alternativa a Gosens. Per Gasperini rilanciare anche lui sarebbe un’ulteriore sfida in cui cimentarsi.

