L’ultima tentazione della Fiorentina sul mercato. Pezzella condiziona le mosse in difesa: ma il giocatore che può sostituirlo, c’è!

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha ripetuto più volte, anche in queste settimane, un concetto: fosse per lui non cederebbe nessuno dei migliori talenti in rosa. Da Chiesa a Castrovilli, ma anche Milenkovic e Vlahovic, perché il suo obiettivo è quello di riportare la squadra quanto prima in Europa.

Intanto i suoi più stretti collaboratori stanno monitorando eventuali innesti per completare l’organico: fra i nomi più gettonati, scrive Il Tirreno, ci son quelli del centrocampista Bonaventura che è in scadenza di contratto con il Milan (anche se su di lui ci sarebbe forte il Torino) e il duttile giocatore francese naturalizzato algerino Fares in forza alla Spal.

Leggiamo anche che in difesa, uno dei giocatori che la Fiorentina sta seguendo con interesse è Rugani che è vero che gioca nella Juventus. ma in bianconero finora non ha avuto granché spazio: magari in ottica Europei slittati al 2021 potrebbe desiderare di trovare maggiore continuità. Ovvio che molto se non tutto sarà legato al futuro di Pezzella da tempo accostato al Napoli e alla Roma.