Minuto 81′ di Fiorentina-Verona: la Viola è sotto per 1-0 e, nonostante la contemporanea presenza di Chiesa, Kouame e Cutrone, Iachini decide di andare all in inserendo anche Vlahovic al posto di Lirola. Un cambio che ci sta, fatto per tentare il tutto per tutto ed evitare una sconfitta che avrebbe complicato ancora di più il finale della stagione. Quello che ha sorpreso, invece, è il ruolo assegnato dal tecnico gigliato al giovane attaccante serbo. Che invece di entrare in campo per fare l’attaccante, ha dovuto giocare da mezzala nel rush finale di partita. Un ruolo che sicuramente non ricoprirà in futuro e che è stato dettato dall’andamento della partita, ma che ha lasciato sicuramente stupiti. Una scelta, però, che alla fine ha pagato, visto il pareggio della Fiorentina arrivato all’ultimo secondo. Anche se, va detto, Vlahovic non è entrato in alcun modo nell’azione, nata dai piedi di Chiesa e finalizzata in porta da Cutrone.

