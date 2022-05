L’ultimatum del Torino a Belotti: la Fiorentina osserva

Uno dei potenziali obiettivi della Fiorentina per il calciomercato estivo è Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino. Il capitano granata non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, ma adesso la società di Urbano Cairo non ha più intenzione di aspettare.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza ha fatto un ultimatum al Gallo e si aspetta una risposta – in un senso o nell’altra- nella giornata di oggi. Il Torino gli aveva già chiesto di decidere entro la settimana scorsa, ma poi è arrivato il rinvio fino alla data odierna.

Cairo ha proposto un contratto a circa 3 milioni di euro a stagione con i bonus. Pure Juric, che è un suo sponsor, ha esaurito la pazienza perché vuole un gruppo motivato e non accetta tentennamenti.