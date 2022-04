L’ultimo a determinare per la Fiorentina a Salerno? Bisogna tornare a Nuno Gomes

Non sono certo piacevoli i precedenti della Fiorentina a Salerno, sebbene il più grave di tutti non sia legato ad una sfida contro il club granata ma alla famosa sfida di Coppa Uefa con il Grasshoppers, disputata nel novembre del 1998, in campo neutro all’Arechi. Contro la Salernitana invece per la Fiorentina i precedenti esterni degli ultimi 25 anni sono tre: nel ’99 in campionato fu 1-1.

Un anno dopo l’unica vittoria, uno 0-5 nel primo turno di Coppa Italia, con mattatore Nuno Gomes: tripletta per il portoghese, in una delle prime gare in maglia viola. Nel 2003 invece, in Serie B, sconfitta per 1-0, a conferma della tradizionale difficoltà del terreno di gioco campano.