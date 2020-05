L’ultimo avversario della Fiorentina in Europa stravince il suo impegno in Bundesliga. Protagonista con una doppietta un obiettivo viola

Se il titolo è praticamente già vinto dal Bayern Monaco, in Bundesliga è invece ancora apertissima la corsa alla Champions League. Questo pomeriggio il Borussia Mönchengladbach era chiamato a rispondere al Bayer Leverkusen, che aveva vinto venerdì. Ebbene gli ultimi avversari della Fiorentina in Europa hanno calato il poker contro l’Union Berlino, imponendosi per 4 a 1. In gol anche l’obiettivo viola Marcus Thuram, che ha realizzato addirittura una doppietta. Oltre a lui hanno segnato Neuhaus e Plea, per un totale di quattro gol che hanno reso inutile la rete di Andersson.

