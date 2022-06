L’ultimo esordio contro una neopromossa? L’inizio dell’Apocalisse nella storia della Fiorentina

La Serie A 2022-23 ha visto la luce ieri, con la stilata dei calendari che hanno di fatto riempito le caselle degli impegni anche per la Fiorentina, impegnata ad agosto nel play-off di Conference League. Un avvio che vedrà la squadra di Italiano al ‘Franchi’ contro una Cremonese neopromossa: giusto per scongiurare subito cabala e potenziali partenze disastrose, è bene ricordare subito che l’ultimo precedente contro una squadra appena salita dalla B risaliva alla stagione 2001/02. Era il 26 agosto e la Fiorentina di Mancini sbattè la testa contro il Chievo dei miracoli di Delneri: finì 0-2 con le reti di Perrotta e Marazzina e fu l’inizio dell’Apocalisse viola, con la retrocessione e poi il fallimento dell’anno successivo. Scenari del tutto diversi oggi e ci auguriamo anche ad agosto, con la Fiorentina che avrà invece un’ottima chance per iniziare bene la stagione.