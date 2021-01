L’ultimo test della speranza per Ribery ma la strada di Kouame è in grande salita

Niente da fare, anche domani la Fiorentina ripartirà da Vlahovic e da una mezza punta al suo fianco: chi occuperà tale posizione lo si saprà dall’esito dell’ultimo test che sosterrà oggi Franck Ribery. Il francese proverà un recupero in extremis e contro ogni pronostico ma Prandelli non lo ha escluso a priori, il che autorizza ad un minimo di ottimismo in vista di domani ma soprattutto di mercoledì, per la gara di Coppa Italia con l’Inter. Se Ribery non ce la farà, spazio presumibilmente ancora ad Eysseric e non a Kouame, che il tecnico viola non vede proprio, specialmente in affiancamento ad un altro attaccante.

