Lulù Oliveira: “Dopo Torino mi aspettavo un decollo che non ci è stato. La mano di Prandelli ancora non si vede, Vlahovic e Kouame possono convivere”

Luis Lulù Oliveira, alla Fiorentina dal 1996 al 1999, ha parlato del momento dei viola a pochi giorni dalla sfida contro un’altra sua ex-squadra, il Cagliari:

“Io pensavo che dopo la vittoria spettacolare di Torino ci fosse un decollo della squadra, ma non c’è stato. Penso che comunque la Fiorentina abbia un allenatore ottimo per rilanciare la squadra, anche se ancora la mano di Prandelli non si vede. Vlahovic e Kouamè? Vlahovic mi sta piacendo molto, spero possa fare un salto di qualità per aiutare la Fiorentina. Anche Kouamè è un ottimo prospetto, il problema è che per gli attaccanti contano i gol e senza quelli è dura imporsi. Per me comunque possono convivere in un attacco a due punte”.