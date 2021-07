Luna di miele ufficialmente finita: ora la coppia Pradè-Barone ha gli occhi puntati addosso e il margine di errore azzerato

Due anni di scelte infelici, una dietro l’altra, legate non solo al campo tant’è vero che la querelle Antognoni ha stimolato l’intervento perfino del cuore pulsante della Fiesole, quell’UnoNoveDueSei che finora si era sempre mantenuto sull’Aventino in una sorta di ritiro spirituale, a vedere un po’ quanto stesse accadendo. Nel mirino ci sono Joe Barone e Daniele Pradè, ma indirettamente anche Commisso che è pur sempre colui che li stipendia. “Errare è diabolico. Sveglia!”, il messaggio lanciato alla coppia che ha un’estate da gestire anche più calda di quanto non dica il meteo: come sottolinea il Corriere dello Sport, gli occhi sono puntati su di loro e il margine d’errore è azzerato. La Fiorentina ha bisogno di ripartire e non può certo farlo con le storture tecnico-tattiche degli ultimi due campionati.