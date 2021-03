L’Under 21 ripesca Ranieri: un’altra occasione per mettersi in luce agli occhi della Fiorentina

Mentre Maleh è rimasto fuori dai convocati, alla prima fase dell’Europeo Under 21 c’è invece Luca Ranieri, centrale mancino che sta trovando spazio alla Spal dopo la metà stagione scorsa ad Ascoli. Il difensore è sempre di proprietà della Fiorentina ma dopo la fiducia di Montella dell’estate 2019 è stato girato in prestito per fare esperienza. Stasera il ct Nicolato tornerà a puntare su di lui anche per le squalifiche di Gabbia e Marchizza, in un match difficilissimo e decisivo contro la Spagna. Occasione speciale anche per mettersi in mostra in ottica viola, visto quanto accadrà la prossima estate, con diversi cambiamenti dietro l’angolo a Firenze.