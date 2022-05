Lunedì non sarà solo Fiorentina-Roma: l’omaggio alla Primavera e a… Borja Valero

Sarà una giornata speciale, si spera anche per il risultato del campo, quella di lunedì: al ‘Franchi’ infatti arriverà la Roma ma il pre gara sarà caratterizzato anche da altre presenze importanti. La Fiorentina ha comunicato infatti che prima del calcio d’inizio ci sarà un giro d’onore da parte della Primavera di Alberto Aquilani, con la Coppa Italia in mano, la quarta vinta consecutivamente. Ma non solo, perché sarà anche l’occasione per salutare Borja Valero: lo spagnolo ha chiuso la carriera un anno fa, almeno a livello professionistico, proprio con la maglia viola e al giro di saluti parteciperà anche lui.