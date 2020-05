“L’unica ipotesi è Campi Bisenzio, sulla Mercafir potete mettere una pietra sopra”. La Fiorentina pensa al nuovo stadio, ma a Commisso non sono piaciute le dichiarazioni di Nardella

Di stadio se ne parla e molto anche all’interno della Fiorentina. Su La Repubblica leggiamo che nel consueto colloquio quotidiano tra Joe Barone e Rocco Commisso, a quest’ultimo non sono piaciute le dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, sull’ipotesi di costruire un nuovo impianto a Campi Bisenzio. “Da sindaco di Firenze non posso guardare a una sola opera – ha detto – ma anche a aeroporto, termovalorizzatore…”. E poi il riferimento al Franchi: “Se diciamo che Firenze e la Fiorentina sono tutt’uno bisogna essere coerenti”.

Sullo stesso giornale leggiamo anche che, con il passare delle settimane, il presidente si è convinto che l’unica soluzione sia proprio quella di costruire uno stadio nuovo a Campi Bisenzio, ma le parole di Nardella lo preoccupano. Anche perché nessuno all’interno della società vede alternative: “Sulla Mercafir potete mettere una pietra sopra – dicono all’interno del club – ne ha preso atto anche Nardella, che non ne parla più. L’unica ipotesi è Campi”. Ma a New York restano dubbi all’orizzonte: dall’aeroporto alle varianti urbanistiche, la Fiorentina teme di infilarsi in una palude.