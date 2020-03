L’unica luce di una stagione disastrosa: la Fiorentina rifila sette gol alla Roma in Coppa Italia – VIDEO

E’ davvero curioso come stagione così disastrosa, con tanto di sfiorata retrocessione, abbia regalato invece una delle vittorie più clamorose della storia della Fiorentina. Il riferimento è alla scorsa annata, e in particolare al 30 gennaio 2019. La Fiorentina di Pioli, dopo aver eliminato il Torino, attende al Franchi la Roma per i quarti di finale di Coppa Italia. Tutti si aspettano una battaglia, una sfida ardua, e un passaggio del turno non impossibile ma comunque complicato da ottenere. Invece, succede quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: un’autentica goleada della Fiorentina, che umilia la Roma segnando ben sette reti. Dopo sette minuti Chiesa, poi ancora lui al 18′. Kolarov riapre la partita, ma Muriel ripristina le distanze. Nella ripresa il delirio: Benassi fa poker, poi Chiesa e due volte Simeone segnano nel giro di quindici minuti. La Roma è al tappeto, Dzeko perde il controllo e si fa espellere. Il telecronista Rai è distrutto, così come gli opinionisti che commentano quanto accaduto nel post-partita. Pioli e i suoi ragazzi festeggiano un risultato destinato a rimanere nella storia, per via delle sue dimensioni più che tennistiche. Purtroppo sarà una gioia fine a sé stessa, dato che la Fiorentina verrà poi eliminata in semifinale dall’Atalanta (3-3 al Franchi, 2-1 a Bergamo). Rimane tuttavia nitido il ricordo di quello straordinario trionfo contro la Roma, avversario sempre molto piacevole da battere. Una delle pochissime luci di una stagione da dimenticare.