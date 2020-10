L’unica nota lieta di un pomeriggio da dimenticare: il rientro di Pulgar può finalmente “salvare” Amrabat

Difficile, quasi impossibile tirare fuori qualcosa di buono dalla partita di ieri contro lo Spezia. Tuttavia, un dato da salvare c’è in casa Fiorentina, e ci riferiamo al rientro di Erick Pulgar. Uno che, al netto di qualche leggerezza ogni tanto, fa sicuramente comodo alla squadra viola fosse solo per la capacità di battere bene i calci piazzati. Ma soprattutto, Pulgar eliminerebbe definitivamente il problema di vedere Amrabat in cabina di regia. Per quanto al suo arrivo il cileno non fosse abituato a giocare in quel ruolo, occuparlo per un anno intero di ha permesso di prendere le misure e adesso sicuramente potrà dare il suo contributo. E come detto, “spingerebbe” in avanti Amrabat che potrebbe finalmente mettere in mostra le sue qualità in fatto di corsa e potenza fisica palla al piede. Insomma, l’unica cosa buona della trasferta di Cesena è stato l’ingresso di Pulgar al 78′, con conseguente cambio di modulo. Speriamo che Iachini (o chi per lui…) non se ne sia già dimenticato tra sette giorni.

