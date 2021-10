L’unica vera alternativa a Vlahovic oggi si chiama Destiny Egharevba: ecco chi è il ragazzino del 2003 alla prima convocazione con la Fiorentina

Classe 2003 italo-nigeriano, Destiny Efosa Egharevba ha trovato ieri la prima convocazione con la prima squadra della Fiorentina per la sfida contro lo Spezia di questo pomeriggio. Arrivato dalle giovanili del Chievo Verona la scorsa estate, Destiny si è aggregato con la Primavera di Alberto Aquilani trovando fin da subito grande spazio in campo con 6 maglie da titolare su 6 in campionato.

Attaccante brevilineo, può ricoprire sia il ruolo di ala destra che di punta centrale. Molto abile con il pallone tra i piedi e nel dribbling. Pecca un po’ in fase difensiva, ma è giovane e i margini di crescita sono importanti, tanto che è nel giro della nazionale italiana Under19.

Lui l’unica possibile alternativa a Dusan Vlahovic oggi, visto che Kokorin non è stato convocato così come Munteanu, entrambi infortunati. Assente anche Toci, oggi impegnato con la Primavera.