L’unico momento di tensione tra Nardella e Commisso: “Non ti vogliamo mettere i bastoni tra le ruote per Campi Bisenzio. Te l’abbiamo detto in tre che è così”

Nell’incontro che c’è stato lunedì scorso a Palazzo Medici Riccardi tra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, c’è stato un solo momento di tensione. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino il primo cittadino ha alzato la voce quando il numero uno viola ha sostenuto che gli volevano mettere i bastoni tra le ruote per Campi Bisenzio: “Ma te l’abbiamo detto in tre che non è così” è stata la replica di Nardella.

La strada di Campi è ancora aperta e alla fine lo stesso Nardella, che è anche il sindaco dell’area metropolitana di Firenze, ha assicurato il supporto a Commisso qualora scegliesse questa opzione.