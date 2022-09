L’unico uomo che sembra avere un’anima

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, analizza il momento della Fiorentina. E il brutto è che alla carestia sotto porta, si uniscono i disastri difensivi, commessi per scarsa qualità o insicurezza (Venuti a Udine, Igor a Bologna) e presunzione o sufficienza (come quello clamoroso di Golini a Istanbul).

Un cocktail micidiale che ha portato a questa situazione: una squadra fragile, senza certezze. Senz’anima, per dirla con Italiano. L’unico che sembra averla è Amrabat, che lotta sempre e spinge, ma da solo non può bastare.