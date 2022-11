L’uomo-chiave del mercato di gennaio della Fiorentina e le tre ipotesi sul futuro

L’uomo-chiave per il mercato di gennaio della Fiorentina sarà Szymon Zurkowski. Stando a quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, sono tre le strade percorribili dal polacco, che ha rifiutato di rinnovare il proprio contratto con il club viola e un paio di queste situazioni sono davvero strategiche.

Le tre ipotesi sono: cessione al Bologna (con i rossoblu che da tempo stanno facendo la corte serrata al giocatore), scambio con la Sampdoria per avere Sabiri, oppure inserirlo nella trattativa con l’Empoli per Bajrami. Anche se in quest’ultimo caso, c’è da dire che i rapporti tra la società viola e quella azzurra restano tesi. E questo sia per come si è concluso il tentativo di blitz per Parisi ad agosto sia anche per vicende di Lega (al club di Commisso non piace né la candidatura di Rebecca Corsi nel ruolo di consigliere né la scelta da parte degli azzurri di dotarsi dell’ex Ministro Lotti come responsabile dei rapporti con i vertici del calcio).