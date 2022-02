L’urlo strozzato in gol(a) a Cabral ma la Fiorentina ha tanti motivi per non essere infelice

Una sconfitta di quelle veramente balorde e beffarde, “da polli” come giustamente hanno sottolineato in tanti: la Fiorentina di ieri sera non meritava di perdere al ‘Mapei’, così come meritava molto di più nel match d’andata. Poteva essere la serata di Arthur Cabral, al primo gol in maglia viola con un tocco sotto misura provvidenziale, che aveva giustamente fissato il punteggio sull’1-1. Ma il bel ricordo per il brasiliano resterà ugualmente, anche se con una gioia strozzata un po’ in gola per quel gol di Defrel a dieci secondi dalla fine. La Fiorentina esce con una fortissima delusione dalla gara ma anche con tante certezze, dopo aver messo sotto un avversario che sa veramente di mina vagante e che aveva appena battuto l’Inter a San Siro. Rabbia per il risultato, soddisfazione per approccio e gestione della partita, in attesa della gara cruciale di mercoledì in Coppa Italia.