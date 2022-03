Nella nottata odierna si sono giocate alcune partite valide per le qualificazioni sudamericane al Mondiale in Qatar. Tra le quattro partite in programma, il big match era quello di Montevideo tra i padroni di casa dell’Uruguay e il Perù. Un vero e proprio scontro diretto, considerato che le due Nazionali arrivavano alla gara separate solo da un punto in classifica.

Il successo è andato alla Celeste, che si è imposta per 1-0 grazie ad un gol al tramonto del primo tempo di De Arrascaeta. Con l’acqua alla gola fino a qualche giornata fa, Suarez e compagni hanno ripreso a volare con Diego Alonso in panchina: tre partite, tre vittorie. Negli ultimi quindici minuti di gara spazio anche per Lucas Torreira: il centrocampista della Fiorentina è subentrato in campo al posto del Pistolero ed ha contribuito al successo finale dell’Uruguay.