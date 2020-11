Lutto nel mondo Fiorentina, si è spento Pietro Vuturo

E’ un giorno triste per la tifoseria della Fiorentina e i colori viola. Nella giornata di oggi si è spento dopo aver combattuto a lungo contro un tumore lo storico tifoso Pietro Vuturo. Vero e proprio leader della Curva Fiesole anche nell’epoca pre Collettivo, Pietro ha segnato un’epoca per quanto riguarda la storia della tifoseria gigliata. Oltre al “ruolo” di Ultras, Pietro ha lavorato anche come conduttore radio. La redazione di Fiorentinanews.com si stringe al dolore della famiglia dopo la scomparsa di Pietro.

