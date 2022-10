Ma allora una gerarchia c’è…

Italiano è tornato a parlare di calci di rigore, uno degli incubi per la Fiorentina in questo inizio di stagione. Torna a farlo dopo che Nico Gonzalez ha realizzato il primo dell’annata calcistica contro gli Hearts, firmando il definitivo 5-1. Prima Jovic e poi Biraghi avevano infatti sbagliato il penalty contro Juventus ed Hellas Verona, lasciando un clamoroso 0 nella casella del gol fatti (anche) degli 11 metri.

Niente più “tira chi se la sente”, perché l’allenatore è stato chiaro nel post partita contro gli Hearts: “Ne abbiamo sbagliati troppi e Nico Gonzalez era il rigorista designato. E’ tornato in campo e con lui deve tornare anche quella gerarchia”. Alla ricerca della gioia del gol c’era Kouamé, che aveva preso il pallone per battere. L’indicazione è arrivata dalla panchina: calcia Nico. E dopo le ultime scenette alle quali assistito intorno al dischetto c’è da dire: finalmente.

Questa Fiorentina ha un rigorista e si chiama Nico Gonzalez. Per lui sono 4/4 in maglia viola. Per gli amanti delle statistiche, in tutta la carriera per lui solo un errore, con la maglia dello Stoccarda: un totale di 12 penalty segnati su 13.