Ma almeno abbiamo evitato di vedere l’Inter al Franchi

L’Inter in campo al Franchi per il suo incontro di Europa League? L’ipotesi che i nerazzurri potessero giocare la gara di ritorno contro il Ludogorets, valida per i sedicesimi di finale della competizione europea nella casa della Fiorentina, era circolata nelle scorse ore. Tutto è però rientrato e anche in questo caso la decisione è stata la stessa adottata in altre circostanze: si gioca regolarmente, ma San Siro resta chiuso al pubblico. La formazione allenata da Conte cercherà il lasciapassare agli ottavi senza il supporto della propria tifoseria.