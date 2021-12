“Ma come? Dobbiamo vincere” Vlahovic non si capacità. Ma bastano 120 secondi a farlo tornare in sé. E ora una cena per riabbracciarsi ancora

Minuto 87 di Fiorentina-Sassuolo. Il tecnico Vincenzo Italiano decide di richiamare in panchina il proprio centravanti Dusan Vlahovic, inserendo un difensore. Chiaro l’intento dell’allenatore, chiudere spazi e preservare un risultato, comunque positivo, in inferiorità numerica.

Ma il serbo in quel frangente non si è capacitato del cambio: “Ma come? Dobbiamo vincere” queste le parole dette nel tragitto dal campo alla panchina. Poi una frase detta al mister e un calcio ad una borraccia, prima di mettersi a sedere.

Passano 120 secondi prima di rivedere il giocatore tornare in sé e incitare la squadra nel finale di una gara concitata.

Tutto chiarito, tutto già passato tra i due, anche se, come ha detto Italiano nel post gara, ora a suggellare una pace definitiva ci penserà una cena, offerta dal serbo.