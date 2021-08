Ma come verrà impiegato Gonzalez? La doppia possibilità che ha in mano Italiano

La giornata di ieri ha visto l’arrivo a Firenze di Nicolas Gonzalez, salito alle cronache come il giocatore più pagato nella storia della Fiorentina (23 milioni di euro più 4 di bonus che verranno versati allo Stoccarda).

Ma come verrà impiegato da Italiano? L’argentino può garantire una certa duttilità al nuovo tecnico viola. Con gli attuali interpreti presenti in rosa, si legge su La Gazzetta dello Sport, quando Italiano sceglierà Callejon, Gonzalez verrà impiegato a sinistra sfruttando il binario. Con Sottil o Saponara invece, andrà a destra per rientrare sul mancino.