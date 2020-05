Ma davvero c’è necessità di spendere per la difesa? Un ottimo giocatore di cui si parla troppo poco

Quando si parla della difesa della Fiorentina, i nomi che si fanno sono sempre gli stessi. Il talento di Milenkovic, le perplessità di Pezzella, la garra di Caceres, e le ipotesi di mercato come Kumbulla. Ci si dimentica spesso invece di un altro giocatore arrivato dal mercato, quello invernale. Stiamo parlando di Igor, lavoratore silenzioso che però ha fatto vedere ottime cose quando chiamato in causa. Cattivo al punto giusto, sembra avere anche una buona attitudine difensiva, sebbene nella linea a tre appaia più a suo agio rispetto a quando agisce sulla fascia. Ma il fatto che possa adattarsi a entrambe i ruoli lo rende una pedina fondamentale per Iachini, che può sempre contare su di lui. Certo la sua provenienza, la SPAL, non affascina a un primo sguardo. Ma una valutazione del genere sarebbe alquanto superficiale, e la lasciamo a chi non vuol vedere. Chi sarà andato oltre le apparenze e i pregiudizi, invece, avrò visto in Igor un giocatore cui dare fiducia e sul quale contare. Nella speranza che anche la società, quando farà le sue valutazioni su eventuali acquisti in difesa, ne tenga di conto.