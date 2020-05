Ma davvero è così facile trovare di meglio? Fiorentina, pensaci bene…

Ormai da tempo German Pezzella è dato per partente, con conseguente accostamento alla Fiorentina di numerosi possibili sostituti. Urge tuttavia porsi una domanda: davvero il capitano viola è “da buttare”? Davvero è così facile trovare di meglio? Probabilmente no. E’ vero, l’ultima stagione di Pezzella non è stata certo delle migliori e il ragazzo era incappato in una serie di prestazioni rivedibili. Tuttavia l’argentino porta al braccio la fascia di Davide per un motivo, ovvero la fiducia che compagni e società hanno in lui. Si può inoltre dire, come parziale giustificazione, che è sempre difficile per un difensore esaltarsi quando la squadra non brilla. E’ così impossibile dunque ritrovare il miglior Pezzella? Sicuramente no. Se Pradè saprà costruire una squadra competitiva, l’argentino può sicuramente rappresentare una sicurezza là dietro, affiancato dall’esperienza di Caceres e dal talento di Milenkovic. Insomma, in un contesto in cui la Fiorentina ha tanto da migliorare (soprattutto a centrocampo), forse l’addio di Pezzella con conseguente ricerca di un sostituto sarebbe cosa da rivedere.