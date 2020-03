Ma dove sono finiti? Da Zekhnini a Diks: ecco i ‘dimenticati’ della rosa viola

Tra i tanti giocatori in prestito nella rosa della Fiorentina ce ne sono alcuni di cui i tifosi rischiano davvero di aver perso le tracce. Più o meno giovani, meteore e non, elementi che proprio non riescono a trovare fortuna da nessuna parte. Rafik Zekhnini, norvegese classe ’98 attualmente al Twente, a livello giovanili prometteva davvero di diventare un gran calciatore. Annichilì il Dortmund nei preliminari di Europa League, stupendo Hummels, ed ora è riserva in una modesta compagine di Eredivisie. In viola appena 9 minuti, che si aggiungono a 3 presenze (molto opache) in Primavera. L’olandese Diks milita invece in Danimarca, all’Aarhus. Dopo i prestiti poco fruttuosi al Vitesse ed al Feyenoord e l’esperienza da fantasma ad Empoli, il classe ’96 sta provando a rialzarsi. Tanti problemi fisici, poca la personalità: i 3 milioni spesi rischiano di essere stati vanificati.

Il polacco Zurkowski, invece, deve ancora fare un minuto ufficiale dal proprio arrivo in Italia. Il classe ’97 ad Empoli non ha ancora debuttato, finendo 7 volte in panchina per tutta la gara. Per quanto la mediana della squadra azzurra sia sicuramente competitiva, Zurkowski non trova il minimo spazio neppure in un club di B. Questo invita certamente a riflettere sulle difficoltà di un ragazzo che in patria ed all’Europeo aveva fatto intravedere delle qualità. Arrivato a Firenze per circa 2 milioni nell’estate 2017, anche Martin Graiciar è ad oggi un mistero. L’attaccante ceco è in prestito allo Sparta Praga, ma ha pochissimo spazio. Finora solo 2 partite da titolare su 9 presenze stagionali: 0 le reti.

Il viaggio prosegue con Julian Illanes e Amidu Salifu. Il primo gioca in C, ad Avellino, ed ha discreto spazio. Il suo contratto scadrà nell’estate 2021. Il quasi 28enne Salifu invece è in Kuwait, e di lui si è persa ogni traccia; il ghanese saluterà la Fiorentina il prossimo Luglio, dopo un lungo peregrinare nelle serie minori. Chiude il cerchio Maxi Olivera. Tornato dall’esperienza in Paraguay, l’uruguaiano è ripartito per il Messico, destinazione Juarez, dopo lo scampolo col Genoa. La Fiorentina è pronta a riabbracciarlo il prossimo dicembre, per poi salutarlo nuovamente…(?).