Ma è sempre vero che tra i due litiganti il terzo gode?

Abbiamo parlato di un possibile scambio definitivo tra Fiorentina e Inter dei prestiti di Biraghi e Dalbert. Una cosa però è certa: nessuno dei due ha convinto fino in fondo, né il brasiliano a Firenze né l’ex viola a Milano. La Fiorentina quest’estate si troverà a dover sciogliere questo nodo, ma le carte in tavola sono più di quello che si pensi. Dando un’occhiata ai rientri dai prestiti, si aggiungono alla lista dei pretendenti alla fascia sinistra viola anche Ranieri e Hancko. I loro prestiti con Ascoli e Sparta Praga infatti scadranno il 30/06/2020.

Per quanto riguarda il primo da poco si è ripreso dal brutto infortunio al malleolo durante la sua prima partita i bianconero. Il suo arrivo nelle Marche a gennaio non gli ha permesso che collezionare solo una manciata di minuti con la nuova maglia, prima che la pandemia di COVID-19 prendesse in ostaggio tutto il calcio italiano. Prestito gratuito di 6 mesi che sicuramente sarà prolungato nel caso si riprenda a giocare. L’obiettivo è fare esperienza in Serie B per tornare a Firenze con un bagaglio importante.

Per Hancko invece l’avventura in Repubblica Ceca è cominciata la scorsa estate, quando è approdato allo Sparta Praga in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina. Un’operazione che fa capire quanto la società viola ci tenga a non perderlo definitivamente, nonostante la scommessa di portarlo a Firenze fu di Corvino. Con la squadra ceca, nonostante le molte panchine sembra aver trovato la dimensione giusta anche se la cattiva notizia c’è: fino ad ora è stato utilizzato quasi esclusivamente come centrale di difesa. Un cambio di ruolo che alla Fiorentina fa storcere il naso.



In estate si tornerà a parlare del futuro dell’uno e dell’altro. La loro giovane età potrebbe giocare a loro favore ma per convincere la società viola a prendersi la maglia da titolare sulla sinistra ancora ci vuole tanto altro. Tra i due litiganti (Biraghi e Dalbert) il terzo (Hancko e Ranieri) gode? Al momento sembra che non sia così.