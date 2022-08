Ma i contatti con l’Empoli non sono venuti meno: Il piano B…ajrami

Un’operazione non certo facile per la Fiorentina quella che porta verso Giovani Lo Celso. Per questo motivo i viola si tengono aperti anche altri canali.

I contatti con l’Empoli non sono venuti meno per Nedim Bajrami che tra l’altro è assistito da quel Fali Ramadani con il quale ci sono stati e ci sono tuttora stretti contatti per altre faccende (Italiano prima, Milenkovic poi).

Con il club azzurro può essere fatto anche un discorso non solo economico, ma tecnico, vale a dire potrebbe essere possibile inserire anche qualche contropartita visto che ci sono giocatori viola che piacciono.